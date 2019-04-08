Sait Karafırtınalar: İlk 6’yı kovalamaya devam edeceğiz

Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bugün yoğun yağış altında oynan başarılı futboldan dolayı iki takımı da kutluyorum. Rakibimiz ilk 2 şansı için kazanmak, biz de ilk 6 şansımızı devam ettirebilmemiz için kazanmak istiyorduk. Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe ilk 6’yı kovalamaya devam edeceğiz. Son 3 maçtır penaltılardan puan veriyoruz. Bu kararlarda art niyet yoktur, tesadüftür diye düşünüyorum. Penaltıda topun ele geldiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunlar mazeret değil, kazanmamız gerekiyordu” dedi.

Karafırtınalar, hakem performanslarıyla ilgili sorulan soruya ise, “Hakemler hakkında yorum yapınca ters tepki oluyor. Hakemler de insan onlar da hata yapabilir” şeklinde cevap verdi.