Sait Karafırtınalar: İlk 6 iddiamız sonuna kadar devam ediyor

TFF 1. Lig’in 28. haftasında lider Hatayspor'a konuk olan Cesar Grup Ümraniyespor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, aldığı galibiyetten dolayı Hatayspor’u tebrik etti.

Ağır maçlar oynayıp Hatay’a geldiklerini aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Hatay takımı da biliyorsunuz bu ligin lideri. Kolay bir maç olmayacağını da biliyorduk ama istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı sadece bir duran toptan pozisyon verdik, onun devamında Mirkan’ın bulduğu bir pozisyon var, onun dışında net bir pozisyonları yok. Ama ikinci yarı çıkarken kaptırdığımız bir top, yediğimiz golden sonra da hakimiyet tamamen bizdeydi dakika 90 7’ye kadar. Son dakikalarda da aldığımız risklerden de o ikinci golü yedik. Olmaması gerekiyordu. İlk 2 iddiası için mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama her şey bitmedi bizim için, ilk 6 iddiamız sonuna kadar devam ediyor."

Karafırtınalar, oyuncularını tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.