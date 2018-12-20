Sait Karafırtınalar: 'İlk 2 şansımız hala devam ediyor'

Boluspor, ligin ilk devresinde son maçını deplasmanda Eskişehirspor’la oynayacak. Karşılaşma öncesi hazırılıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından 5’e 2 pas çalışması yaptı. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, sezona iyi başladıklarını ve son 4-5 maça kadar da böyle devam ettiğini belirterek, “Bir sürü yan faktör oldu. İlk önce kendimiz heyet olarak değerlendirdik. Yapıyı değerlendirdik, takımı değerlendirdik. Tamamen dış faktörlere bağlı. Hepimizin ufak tefek hataları var. Oyuncu grubunun da aynı şekilde hataları var. Bunları ikinci yarı yapmayıp bu son maçı kazasız bir şekilde atlatıp ikinci yarıya hazırlanmak istiyoruz. Takımda giden oyuncular vardı. Onların yerine mutlaka takviyeler yapılacak. Aynı başlangıcı ikinci yarı sürdürürsek aynı hataları sona doğru yapmayız diye düşünüyorum. Tecrübeli bir takımız. Aynı hataları yapmazsak mutlu sona ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.

Kupa hedefi

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçlarda iyi işler yaptıklarını dile getiren Karafırtınalar, “Alt ligden gelen takımlarla oynamak kolay değil. Motivasyonları çok üst düzey oluyor. Bizim motivasyonumuz da bir o kadar düşük oluyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Baktığımız zaman Avrupa kupalarına katılmanın en kolay yolu kupayı kazanmak. Neden olmasın? Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"İlk 2 şansımız devam ediyor"

Puan tablosunda ilk 2 şanslarının hala devam ettiğini vurgulayan Karafırtınalar, “Baktığımız zaman 4 puan uzaktayız. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşayabilir. Biliyorsunuz geçen sene devreyi 24 puanla bitirmiştik. Bu sezon kazanırsak 30 puanla bitirmiş olacağız. Bu da ilk 2 için büyük avantaj. Geçen sene ikinci yarıda 36 puan toplamıştık. Bu olmayacak bir şey değil. Bu takım bunu başardı. Tekrar başarabilir” şeklinde konuştu.

İHA