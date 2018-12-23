Sait Karafırtınalar: Geriden gelmek hakikaten önemliydi

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar her iki takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.

Aldıkları bir puanın önemli olduğunu belirten Karafırtınalar şöyle konuştu: "Öncelikle iki takımı da kutluyorum. Hakikaten üst düzey mücadele örneği gösterdiler. Zaman zaman çok iyi futbol da oynandı. Maç, her iki takıma da gitti geldi. Bana göre penaltı olmayan pozisyonda geri düştük. Oyuncularımın buna reaksiyon vermesi önemliydi. Kolay değil, çok dinamik bir takımla oynuyoruz biz. Geçen hafta da Altınordu ile oynadık, dinamik bir takımdı. Hafta arası Van'a gittik deplasmanda bir kupa maçı oynadık. İki gün geçmeden tekrar buraya geldik. Mazeret değil bunlar ama ligin son haftası olması, 3 tane maçı bir haftada oynamak kolay bir şey değil. Böyle bir dinamik takıma karşı geriden gelmek hakikaten önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu verdikleri mücadele, gösterdikleri efor, galibiyeti de hak ediyordu belki ama sonlara doğru belki kaybederdik de. Neticesinde 1 puan aldık. Buradan alınan 1 puan önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Ama bu maç da dahil Denizli maçı, Antep maçı verilmeyen golümüz, penaltıdan yediğimiz gol. 3 tane hakem hatası. Biz 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik, bunda dış faktörler hep söylüyordum ama hakemleri hedef göstermiyordum bu konuda. Bugün belki iyi bir maç yönettiler ama o penaltı kararında bana göre çok hatalıydı diye düşünüyorum."