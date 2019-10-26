Sait Karafırtınalar: Galibiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık

TFF 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 9'uncu hafta mücadelesinde Altay, Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Rakibimiz tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Biz galibiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık ve neticesinde kaybettik. Belki de 7-8 tane net pozisyonumuz var ama bunları konuşacak durumda da değiliz. Bunları atmamız gerekiyordu ve bunları atabilen de bir takımız.'' dedi.

Kazanma serisine devam edeceklerini vurgulayan Karafırtınalar, ''En çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlardan bir tanesiyiz. Ama diğer yandan da en çokta kaçıran takımlardanız. Üzerine bir de bireysel hata eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Yediğimiz ikinci gol zaten klasik gollerden bir tanesi. Son dakikalarda ön tarafa çıktığınızda arkada pozisyon verebiliyorsunuz. Takımımın ilk golden sonraki verdiği reaksiyon benim için yeterli. Belki bu maçı kazanamadık ama sezonu kazanabiliriz. Bugün sadece golü bulamadık, takımın coşku ve kalitesi yeterli düzeyde. Önümüzdeki maçlarda kazanma serisine devam edeceğiz” diye konuştu.