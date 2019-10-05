Sait Karafırtınalar: Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karafırtınalar, “Oyun için, galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet başta başkanımız olmak üzere camiamıza armağan olsun. Milli aradan önce böyle bir oyunla kazanılan 3 puan çok değerli. İlerleyen haftalarda bu galibiyetin değeri çok iyi anlaşılacak. Bugün ilk yarıda ofansif ikinci yarıda ise defansif olarak iyi oynadık. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.