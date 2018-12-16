Sait Karafırtınalar: Bu sene ligin en iyi futbolunu oynadık

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor-Altınordu karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmadan çok değerli 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, “Kazanamadan sonlandırdık ama yine de çok değerli bir puanla sonlandırdık. Ligin en iyi geriden oyun kuran, çok önemli bir takımıyla oynadık. Üzerimizde baskı da çok fazlaydı. Böyle bir maçta geri düştük. Oradan oyuncularım tekrar reaksiyon verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu şartlar altında top oynamak kolay bir şey değil. Bana göre bu sene ligin en iyi futbolunu oynadık. İki takım da oynamayı düşünen, ofansif futbolu seven ama bugün bizim ileride doğru baskımız rakibe pozisyon vermedik. Bir tek pozisyonları var o da golle sonuçlandı. Direkten dönen topumuz var. 5-6 tane net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama en azından rakibimizi aşağıda tuttuk. Biz kendi yerimizi koruduk. Bu mücadeleyi verdiğimiz, bu oyunu oynadığımız zaman, bu kadar eksiğe rağmen bunu yapabiliyorlarsa bu çocuklar çok daha fazla şeyleri başarabilirler. Bizim için alınan 1 puan değerli. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.