Sait Karafırtınalar: Bu maçın ne zeminle ne hakemle ilgisi yok

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar mücadeleyi değerlendirdi. Rakibi tebrik eden Karafırtınalar, “Kazanamadığımız için çok üzgünüz ama bugün kazanmak için de pek bir şey yapmadık. Maçın başından sonuna kadar rakip bizden pozisyon anlamında da oyun anlamında da üstündü. Maça ortak olabileceğimiz bir fırsatımız vardı. Maç 2-1 devam ederken Berk kaleciyle karşı karşıya kaldığında eğer golü atabilseydi, belki sadece beraberliği kurtarabilirdik. Neticesinde 3-1 mağlup olduk. Üzgünüz, kazanamama serisi devam etti. Bu durumu bir an önce tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunu da oyuncular yapacak. Daha önce nasıl kazandılarsa üst üste yine aynı şekilde bir yerlerden dönmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Bu maçın ne zeminle ne hakemle ilgisi yok"

Basın toplantısında muhabirlerden gelen soruları da yanıtlayan Karafırtınalar, Osmanlı Stadı zeminiyle ilgili gelen soruya ise, “Bu maçın ne zeminle ne hakemle ilgisi yok. Sadece istediğimiz oyunu oynayamadık. İki tane cezalı oyuncumuz vardı; Özgür ile İshak onların eksikliğini çektik. İki merkez oyuncumuz üst üste kırmızı kart gördü. Ardından gelen sarı kartlar ve sakatlıklar takımın yükselişini olumsuz etkiledi. Kadro derinliğimiz yok. Çarşamba, pazar maçlar oynadık ve kupada da devam ediyoruz. Bunların hiçbiri bahane olamaz ama kadro derinliğini geliştirme çalışmaları yapacağız. Bu günkü performans bu takımın gerçek performansı değil” şeklinde cevap verdi.