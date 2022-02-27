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Sait Karafırtınalar: Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’u ağırladı. Maç sonu Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar değerlendirmelerde bulundu.

27 Şubat 2022, Pazar 16:58 Son Güncelleme:
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Sait Karafırtınalar: Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. Buraya gelirken zaten zor bir maç olacağını biliyordum. Ligin ilk haftasından bu yana ilk 6’nın içinde yer almış bir takım vardı. İlk maçımızda farklı skorla bizleri yenmişlerdi. Sporcularım çekingen oynadı. İkinci yarıda iddialı oynadık ama rüzgarla birlikte güzel oylanabilirdik. Neticesinde duran bir topla mağlup olduk. Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor. İçerideki maçlar çok daha önemli, Manisapor maçına hazırlanmamız lazım” dedi.

İHA

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