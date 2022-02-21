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Sait Karafırtınalar: Bu kadar olumsuzluğa rağmen iyi oynuyoruz

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-1 berabere kaldıkları Erzurumspor maçının ardından ekonomik ve kadro sıkıntıları olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" dedi.

21 Şubat 2022, Pazartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Sait Karafırtınalar: Bu kadar olumsuzluğa rağmen iyi oynuyoruz

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanabileceğimiz bir maçtı. 1 haftada 3 maç oynadık. Bütün takımlar oynadı fakat biz biraz ağırlarını oynadık. Bunlardan üçüncüsü de Erzurumspor gibi iyi bir takıma gelmesi dezavantajdı. Genelde geri düştüğümüz maçı çeviremiyoruz. Bugün en azından 1 puana çevirdik. Bu kadar yorgunluğun üzerine bunu başarmak önemli. Çok sıkıntı çekiyoruz. Kadro sıkıntısı, ekonomik sıkıntılar var. Sakatlıklar var. Bu kadar olumsuzluğa rağmen iyi oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" (İHA)

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