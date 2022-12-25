Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve olumsuzluklar içerisinde başlayan bir haftayı güzel bitirdiklerini ifade eden Sait Karafırtınalar, “Aslan payı oyuncularımın, onları tebrik ediyorum. Hafta içi bir kupa maçı oynadık. Yorucu bir yolculuktan sonra geldik. Kolay değildi. Perşembe maç oynadık, bugün bir daha oynadık. Baktığımızda olumsuzluklar içinde başlayan haftayı güzel bitirdik. 2022 yılını da güzel bitirdik. İnşallah sezonun ikinci yarısında da bu böyle devam eder. Başkanımız da kendi imkânlarıyla bu kadar sıkıntının içinde bize destek oluyor. Son dakikasına kadar vecibelerini yerine getirdiler. Hatta şimdi bile oyuncuları mutlu ederek gönderdiler. Yeni yılda herkese sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi. (İHA)