Sait Karafırtınalar: ‘Ajdin Hasic hak etseydi...’
Siyah-Beyazlılar’ın geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiraladığı Ajdin Hasic hakkında Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı, “İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Düzenli şans bulamamış, devamlı idman da yapamamış. Biz gelince o şansı verdik ona, idmanda da gördüğümüz yeteneklerinden dolayı. İstediğimiz performansı alamadık” dedi.