Sait Karafırtınalar: ‘Ajdin Hasic hak etseydi...’

Deneyimli çalıştırıcı, “İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Düzenli şans bulamamış, devamlı idman da yapamamış. Biz gelince o şansı verdik ona, idmanda da gördüğümüz yeteneklerinden dolayı. İstediğimiz performansı alamadık” dedi.