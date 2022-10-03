Sait Karafırtınalar: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 0-0 berabere kaldıkları Tuzlaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

"1 puan kazandık ama rakibe neredeyse pozisyon da vermedik. Baştan sona üstün oynadığımız maçı taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Onun için gereken değişiklikleri de yaptık. Ofansif değişiklikler yaptık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Özellikle duran topları daha iyi kullanabilirdik. 33 tane orta yapmışız ama sonlandıramamışız. Bizim için iyi bir durum değil. 3 haftadır maç oynamıyoruz onun faydasını göreceğimize eksiğini gördük. Tempomuz düşmüş. Neticesinde yüzde 60 topla oynama bizdeydi. Maçın başından sonuna kadar üstündük. Bunları söylüyoruz ama skoru alamadık. Kaybedebilirdik de. Rakibimizde ön tarafta çok tehlikeli oyuncular vardı. Geniş alanları iyi kullanabilen oyuncular var. Onun için geride açık vermemek için oyunu geride kabullendik. Oyunun ve skorun üzerine koymamız gerekiyor. Gol sayımızı artırmamız gerekiyor. Rakip de 3 haftadır grafiği yükselen bir takım. İki iyi takımın mücadelesinde maçın hakkı beraberlikti."