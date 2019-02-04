Sait Karafırtınalar: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen Portekizli golcüleri Paxiao’yu aradıklarını söyledi. Karafırtınalar, “Oyuncularımı tebrik ederim. Geriye düşmemize rağmen oyunu çevirdiler. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak bu ligde alınan her puan çok önemli. Cezası sebebiyle forma giyemeyen Paixao’yu aradık. İlk penaltıyı gole çevirebilseydik farklı olabilirdi. Önce beraberlik için sonrasında da galibiyet için tüm riskleri aldık. Bu yüzden de geride pozisyonlar verdik. Takımla henüz ilk haftamız. O yüzden taraftarlarımız bu sonucu mazur görsün. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Altay izleteceğiz” dedi.