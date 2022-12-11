Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Fas tarihi bir başarıya imza attı. Ancak Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkma başarısı gösteren Fas, maç içerisinde yaşanan bir sakatlık şoku ile sarsıldı.





SEDYE İLE KENARA GELDİ

Afrika Temsilcisinin kaptanı ve ayrıca Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, karşılaşmanın 57. dakikasında kendini yere bıraktı ve ilk müdahalenin saha içerisinde yapılmasından sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Portekiz maçında sakatlanıp oyundan çıkan futbolcumuz Romain Saiss’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fas’ın yarı finale kadar yükselmesinde büyük emeği olan Saiss’in bir an önce sahalara dönmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEK AYAKLA OYNADIM'

Fransız basınında yer alan habere göre Saiss, sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli stoper bir sonraki maçta sahada olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağının altını çizerek, "Sakatlığımın durumuna bakacağız ve gerekli testleri yapacağız. Bugün neredeyse 55 dakika tek bacakla oynadım ancak yarı final maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım, takımıma yardım etmek istiyorum." dedi. (Skorer)







