Saiss tarih yazdı Fas çeyrek finale yükseldi!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Beşiktaşlı Saiss'in formasını giydiği Fas turnuvada büyük bir sürprize imza attı ve Avrupa devi İspanya'yı eleyerek Çeyrek finale yükseldi.









GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR

Fas; Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın da olduğu F grubunda bulunuyordu. Rakiplere bakıldığında Afrika temsilcisine bir üst tura çıkması için şans tanınmıyordu. İlk maçında Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'la 0-0 berabere kalan Fas, altın jenerasyonlu Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve dikkatleri üzerine çekti. Son maçta da Kanada'yı 2-1'le geçen Fas grubunu 7 puanla lider bitirdi ve İspanya'nın rakibi oldu.

SADECE 1 GOL YEDİLER

İspanya maçı ile şu ana kadar Dünya Kupası'nda 4 maça çıkan Afrika temsilcisi, üç maçta kalesini gole kapatırken sadece grubun son maçında Kanada'ya karşı oynanan mücadelede gol yemişlerdi. Bu golü de Naif Aguerd kendi kalesine atmıştı.

İSPANYA'YA BÜYÜK ELEŞTİRİ

Avrupa temsilcisi İspanya ise grubun son maçında Japonya'ya kaybedince Almanya elenmek zorunda kalmıştı. Bazı spor yorumcularına göre İspanya, Brezilya ile eşleşmemek için Japonya'ya bilerek yenilmiş ve Fas ile oynamayı tercih etmişti.

GAVİ TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın genç yıldızı 18 yaşındaki Gavi, İspanya Milli Takımı'nda tarihe geçti. Pele'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu. Education City Stadı'nda iki takım çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sergio Busquets, İspanya'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası finallerinde 17. maçına çıktı. Busquets, Iker Casillas ve Sergio Ramos ile birlikte Dünya Kupası'nda İspanya formasını en çok giyen oyuncu oldu.









Ancak İspanya, Fas karşısında net bir pozisyon bile üretemeyerek 120 dakika sonunda penaltılarda dahi gol atamayarak 3-0 elendi.

SAISS'TEN BÜYÜK FEDEKARLIK

Beşiktaş 'ın bu sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss'ın turnuvada gösterdiği performans da futbol otoriteleri tarafından tam not aldı. Fas savunmasını toparlayan Saiss, kaptan olarak da takımına liderlik yaptı.

İspanya maçının uzatma dakikalarında sağ arka baldırından sakatlanan yıldız futbolcu, oyundan çıkmak istemedi ve sekerek de olsa mücadeleyi tamamladı.

Beşiktaş, Fas'la birlikte çeyrek finale kalan Saiss'i sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak kutladı. Dünya Kupası'nda Beşiktaş forması giyen iki futbolcu; Saiss ve Weghorst çeyrek finale kalmayı başardı.







