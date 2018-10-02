02 Ekim Salı Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

KAFTAN İçin Grup uygun..

1.Ayak: Arap taylarının bu mücadelesinde Sübye ilk şansı verdiğim isimdir. Son iki yarışında Akdoğan ve Kral Artur’un ardında ikinci kalan Sübye formda ve iyi kum koşan olarak baştaki önerimdir. Singapur çimde olduğu kadar koşarsa yine kazanabilir. Balasagun favori olup onu da ilave edelim.

2.Ayak: bu koşuda ilk şansı Ertecimer’e vereceğim. İlgilileri ısrarla çim koşuyor olsa da kum pistte daha iyi sonuçlar alan Ertecimer kazanmaya yakın atlardan biridir. Reşitbey kazandığı koşu sonrasında ilk rakiptir. Uzunbey, Baykoç ve Özçoçuk daha sonra şans verdiğim atlardır.

3.Ayak: Kalitesi malum atlardan biri olan Indian Dady son yarışında İstanbul’da Kv8 koşmuştu. Corcovado’nun kazandığı bu yarışta 4’üncü kalan Indian Dady Bursa kumunda kazandığı koşular düşünülürse kazanmaya yakın atlardan biri olacaktır. Elfidam, Royal Avşar ve Star Ruby hata kollayacaktır.

4.Ayak: 1400 metre kum pistte yapılacak olan bu mücadelede ilk şansı Kaftan’a vereceğim. Girdiği son yarışında 1400 metre çimde 5inci olan ve formunu iyi olarak not aldığımız bu at İstanbul’da orta mesafede Cankurtbey’i geçebiliyorsa bu grupta da kazanmaya yakındır.

5.Ayak: Soon iki yarışında iyi koşam Kır Atik favorimdir. Önce Bursa daha sonra İstanbul’da plase yapan bu tay bu kez kazanabilir. Şafak Abla, Aydemirbey ve Patronbey yazılır diğer atlardır.

6.Ayak: Günün kapanış Koşusu’nda ilk şansı Dark Boy’a vereceğim. Formunu koruyan bu atın başarılı koşması gerekir. En ciddi rakibi ise Malerba olur. Neon Knight ve Mademoiselle daha sonra yazılır.

3 4 2 2 2 1

2 1 // // 7

1 2 7 9 2

3 1 1 3

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