26 Eylül Çarşamba İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

BLAZE TO WIN Bu Kez Uygun Koşuyu Buldu

1.Ayak: Bu grupta öne çıkacak taylardan biri Bella Ciao olacak. Bu tay son yarışında start çıkışı ile öne düşüp tempoyu belirlemiş daha sonra düzlüğe çıkıp arayı açmıştı. 4 boy fark ile kolay kazandığı bu koşusu sonrasında bu grupta önde rahat kalırsa yine bitirebilir. Rakibi ise Win Code Win olacak. İlk yarışında kazanırken usta atlar gibi sprint yapan tay yetenekli bir isim olup son yarışında Kv koşunca tabelaya yakın bitirdi. Mesafe uzadıkça iyi koşacak olan Win Code Win’den sonra Do Not Worry sürprize yazılabilir.

2.Ayak: 2000 metre sentetik pistteki bu yarışta ilk şansı Sevda Türküsü’ne vereceğim. Son iki yarışına KGDB ile çıkan bu at Öncüpınar’ı 2000 sentetikte geçip daha sonra 2400 çimde Alturbo ardında ikinci kaldı. Rakiplerine baktığımızda sentetikte iyi koşan Bawepir var. Ama bu atın mesafeyi pek koşmadığını görüyoruz. Alsancaklı ise mesafede iyi isimlerden biri olup bu grupta iş yapacaktır. Alturbo çimde kazandı ve Sevda Türküsü’nü geçti. Rövanşı da almak isteyecektir.

3.Ayak: Çim pistte 2100 metrede yapılacak olan koşuda sürpriz bir sonuç çıkabilir. Form olarak baktığımda Erayhan Ayahna, Kavzan, Acartürk, Aksoyak, Tetina gibi yeterli isimler var. Kg ile son 5 yarışında koşan Tetina 2 kez kazandı ve sadece bir kez tabela dışı kaldı. Bu istikrarı ile yine kazanabilir mi? Eski gücüne kavuşmasını beklediğim Aksoyak patlama yapabilir. Erayhan bu tip mesafeli çim koşularını iyi koşuyor. Kavzan çıkışını devam ettirecektir. Sürprizi Bütünay veya Goben yapabilir.

4.Ayak: Fatih Türeray Koşusu’nda 2100 metrede yapılacak ve Blaze to Win banko yazacağım at olacak. Son yarışlarında Finesse / Hasafet ikilisi ile beraber koşan bu arıkan genelde ekürisi Victory Is Ours ile beraber koşuyordu ve ona tempo vermek adına yarışlarda önde kaçıyordu. Bu grupta rakipleri uygun olup kazanması gerekir.

5.Ayak: Arap taylarının Maiden bu mücadelesinde Kürşad ciddi ilgi görecek. Son iki yarışında sentetik pistte koşan ve her iki yarışını da ikinci tamamlayan Kürşad bu grupta Özcan Yıldırım ile kazanmaya yakın gözüküyor. Rakiplerinden biri son ikinci kaldığı yarışı ile Süper Turbo olacaktır.

6.Ayak: Günün son koşusunda Last Hernando favori olacak isim ve artık kazanmalıdır. Alkan Boy, Hafya, Monteverde, Blazing Girl ve Pamuk Nine favori eksik koşarsa devrede olacak isimlerdir.

2 5 3 4 3 1

6 // 9 5 //

// 2 10 4

8 6 2 6

1 6 8

4 5

1 11