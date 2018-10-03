03 Ekim Çarşamba İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

FUNNY FAMILLIAR Kalitesi İle Öne Çıkıyor

1.Ayak: 2100 metrede yapılacak olan aşrtlı-3 mücadelede Queen Lenonessa ilk şans verdiğim isimdir. Mesafeli yarışlarda çok tecrübesi olmayan bu atın 2000 metrede denendiği yarışında elde ettiği ikincilik başarılıydı. Son 4 yarışında 3 kez ikincilik yapması ile artık kazanacak kıvamda olmasıyla favorimdir. Rakibi atlardan ilki Engel Yok olacak. Daha sonra Hoppa, Everglow, Nedimhan, Elliana ve Oğlum Ali öneririm.

2.Ayak: 3 yaş Arap tayları satış-3 koşuda alıcı bekleyecekler. Bu grupta koşu hem çim hem de kalabalık olunca çok sayıda taya şans vereceğim. İlk şansı Akın Sözen ile Canbanu’ya vereceğim. Bu grupta kumcu bir tay olarak bakılsa da Ankara’da şart-1 üçüncülüğü olmasıyla favorimdir. Daha sonra KGDB ile son yarışında kazanan Hanım Hanım, Kainatım, Ateşhattı, Bağrıyanık, Fatihbaba ve Kelemer öneririm.

3.Ayak: Bakırköy Kaymakamlığı Koşusu 2000 metrede yapılacak olup Funny Familliar favorimdir. Bu atın son yarışı A2 grubunda Peri Lina – Black Chinese ardında olmuştu. Bu tip gruplara başarılı olabilen Funny Familliar verdiği araya rağmen kazanmaya yakın isimlerdendir. Favori eksik kalırsa Best Spot, Botan Vadisi, Honey Ryder üçlüsüne şans verebilirsiniz.

4.Ayak: Mary Ellen Koşusu’nda dişi taylar ilk yarışına çıkacaklar. Bu yarışta pedigrisi kuvvetli isimlere bakarsak ilk olarak Acoustic’in tayını konuşmak gerekir. Anneden Touch The Wolf ile kardeş olan bu tayın babası Scarface’dir. Good Hearted ile annedne kardeş olan Jennyboo’nun ise babası Mendip olup başarılı taylar veren bu aygırın bakalım tayı nasıl başlayacak. Büyük beklentisi olan taylardan Caramel Creme’in rip Van Winkle yavrusu olan Pancake ise şampiyon adayı bir pedigriye sahip. Diğer bir şampiyon tayın kardeşi ise Finesse ile anneden kardeş olan Zimbat’tır.

5.Ayak: 1900 metrede yapılacak olan yarışta ilk şansı bu aralar formda olan Kaynarca’ya vereceğim. H.Karataş ile uygunlaşan rakipler yanında kazanabilir. Obra Reis 8 kilo vermesi gereken bu rakibi yanında şanslılardan biridir. Daha sonra Lord Of Darkness hata kollar.

6.Ayak: Kapanış Koşusu her zamanki gibi sürprize açık. Alemin Kralı el değiştikten sonra bir yarış kazanıp çimi denedi. Bu pistte eksik koşan safkan sentetik piste geri döndü ve çok iyi koşabilir. Ayahna, Bawepir, Alsancaklı, Gümüşkesen ve Goben ile çok ata şans vereceğim.

3 5 3 1 3 2

// 7 9 1 4

11 11 6 2 5

9 4 4 //

7 1 6

4 6 1

2 3 3