01 Ekim Pazartesi Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençe O günün programını değerlendirdi.

Çimde Daha İyi Koşan DEEP WATER Maiden’den Bu Kez Çıkar

1.Ayak: 3 yaşlı tayların yer aldığı 1200 metre çim koşuda Günyeli favorimdir. İstanbul’da 1200 çimde Camgöz önünde Maiden’den çıkan Günyeli daha sonra iki yarışta beklenen performansı gösteremedi. KGK takısına DB ilave alan ve 1200 kumda Boraltan’ın kazandığı koşuda 4’üncü kalan Günyeli bu kez birinciliğe yakın gözüküyor. 2 ay ara veren Lokum Oğlu, Millioğlum, Fırtına Toynak ve Tonyukuk diğer şans verdiğim atlardır

2.Ayak: 2200 metrede mesafeli bir yarış olan şartlı-4 koşuda Feveran favorimdir. İstanbul’da son satış koşusunda üçüncü olurken çıkışa geçen bu tay bu aralar koşu kazanır takip edelim. Üst gruplarda şans denemiş olan Massandra, As De Cour ve World of Dancer rakibi isimlerdir. Deep Love ise takip atım olup mutlaka yazılmalıdır.

3.Ayak: Bugüne kadarki performansı ile bu gruba yeterli olan Deep Water banko önereceğim isimdir. 5 koşuda yer alan ve çim pistte 1 kez koşup ikinci kalan Deep Water kazanması beklenen isimdir.

4.Ayak: Kayı Koşusu 1400 metre çimde yapılacak olup ilk yarışında kolay kazanan Over Clouds favorimdir. Tayın çim pistte aynı performansla koşması halinde ciddi bir kariyer yapmasını bekleyebiliriz. Ancak bu grupta Bold Boy, The Difference, Buzzer Beater ve Ogey gibi güçlü rakipleri var.

5.Ayak: Günün diğer önemli koşusu Truva Koşusu olacak. Panta Rhei Ankara’da kazandığı A2 koşuda açık yarışlarda iş yaptığını bir kez daha gösteren bu kısrak uzun mesafede eksik olup iyi sonuç alacağı bu mesafede favorimdir. 101 günlük arası nedeniyle nefes açığı hissetmesi halinde Harunhan uzun süre aradan sonra kazanabilir. Karahisar ise seri birincilikleri sonrasında dereceye giremediği son yarışına rağmen şanslılardan biri olacaktır.

6.Ayak: Hand-16 koşuda aprantiler at binecek olup New Transatlantic istikrarlı sonuçlar almasıyla ilk şansı vereceğim arıkandır. Son yarışında 1900 metrede boyun farkla ikinciliği New Transatlantic önünde elde eden Dream Fairy bir kez daha rakibidir. Yaylalı, Zafer Meydanı, Babadino ve Safirkız diğer şans verdiğim atlardır.

3 9 5 5 2 10

1 5 1 1 5

6 9 6 5 9

8 1 2 2

2 7 9 11

12