Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne, Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin'e yöneldi. Fransa Ligue 1'de bu sezon en az gol atan takımlardan olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Yeşiller'in mutlaka devre arasında bir forvet transferi yapmak istediği kaydedildi.

"Cenk Tosun Beşiktaş'a gelirse..."

Haberde Beşiktaş'ın Larin'i satmaya ya da kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Cenk Tosun'a kadroda yer açmak için Larin'i gönderme ihtimali de olabileceği yazıldı. Larin'in özellikle bu sezon gösterdiği performansla kalitesini kanıtladığı belirtilirken, Premier Lig'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gelmesi durumunda Yeşiller'in de Larin'le imza attırabileceği belirtildi.







