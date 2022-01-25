Fransa Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren Saint-Etienne'in, Fenerbahçe 'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu. Fransız ekibinin teknik direktörü Pascal Dupraz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre düzenlenen basın toplantısında konuşan Dupraz, takımının transfer planlamasına değindi ve Tisserand hakkında konuştu.

En az bir hücum oyuncusu ve bir defans oyuncusu almayı planladıklarını belirten teknik adam, Tisserand transferi ile ilgili olarak, "Bir haftamız kaldı. En az bir hücum oyuncusu ve bir defans oyuncusu almayı planlıyoruz. Sanırım Marcel Tisserand, bize gelmek isterdi ama olmadı. Fenerbahçe onu bırakmak istemiyor." sözleri ile transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bu sezon topladığı 12 puanla Ligue 1'in en alt basamağında yer alan Saint-Etienne, kümede kalma mücadelesi veriyor.



