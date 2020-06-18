Saint-Etienne’de 5 coronavirüs vakası

Ligue 1 ekibi Saint-Etienne’de 3’ü futbolcu 5 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Covid-19 testinden geçirildiği belirtildi. Frasız ekibinde 3’ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.

Fransa’da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.