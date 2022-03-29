Sahurda ve iftarda okunan dualar! İstanbul sahur ve iftar saatleri! En hayırlı ay olan ramazan ayında Müslümanlar, 30 gün boyunca oruç tutup sahura kalkacak. Bu hayırlı günlerde merak edilen birçok husus var. İnananlar, ramazanda oruç tutmanın faydalarını merak ederken, oruç duasını da öğrenmeye çalışıyor.

İftarda okunacak dua:

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü.

Manası: Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.

TÜM İLLER İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Peygamber efendimizin iftar duası:

Muaz ibni Zühre Radiyallahu Anh şöyle anlatır: Bana bildirildi ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem İftar ettiği zaman şu duayı okurdu. “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22)

İftar sonrasında okunacak dua:

Allahümme leke sumtü ve bikeamentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel'gadi min şehr-iRamazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Manası: Allah'ım, senin rızan için oruçtuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ı Şerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecek günahlarımı yarlığa (bağışla). Allâh, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!… Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiylenefisleri terbiye olan kullarından eylesin!

Peygamberimiz orucunu neyle açardı?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.' Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; 'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

Oruç tutmanın faydaları

Metabolizma: Oruç tutmak sindirim sisteminizi dinlendirir ve daha sağlıklı kalori yakmanızı sağlar. Bunun yanı sıra metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olur. Özellikle sindirim sistemi sağlığı iyi olmayanların oruç tutması, gıdaların enerjiye dönüştürülmesine ve yağ yakımına ciddi anlamda katkıda bulunur.

Zayıflama: Oruç tutmak, sağlıklı zayıflamayı sağlar ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Oruç tutarken vücudunuzda bulunan yağ hücreleriyle depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla sağlıklı bir zayıflama da gerçekleşmiş olur. Bundan dolayı günümüzde sporcular da ramazan ayı dışında düzenli oruç tutar.

İnsülin sağlığı: Bilimsel araştırmalar, oruç ve insülin sağlığı ilişkisini açıkça ortaya koyar. Oruç tutmak, oruç tutmadığınız dönemlerde kandaki şeker seviyesini dengeler. Oruç tutulurken hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı noktasına uyarılar gönderdiğini araştırmalar gösterir ve bu durum insülin sağlığını olumlu etkiler.

Açlığa direnme: Oruç, 30 gün boyunca devam ettiği için açlığa direncinizi arttırır. Bu da diyet yaptığınız dönemlerde önemli avantaj sağlar. Ayrıca oruç tutmak, açlık tecrübesi kazandırarak vücuttaki hormonların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Doğru çalışan hormonlar sayesinde açlığa direnç artarken metabolizma hızlanır, sindirim sistemi sağlığına iyi gelir.

Yeme alışkanlığını geliştirir: Oruç, yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Oruç yardımıyla yeme alışkanlığı düzene sokulurken doğru beslenme alışkanlıkları da kazanılmış olur. Bu şekilde de aşırı yemek yeme alışkanlığı düzeltilirken, obezite ve aşırı kilo alma probleminin de önüne geçilmiş olur.