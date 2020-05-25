Sarılık otu ismi ile bazı bölgelerde bilinen şahtere otu, özellikle karaciğer hastalığına karşı sağladığı önemli katkı ile bilinmektedir. Aynı zamanda bazı alerjik sorunlara karşı da etkili olduğu biliniyor. Bu gibi daha pek çok farklı faydası ile beraber, değişik kullanım yöntemlerine göre değerlendirilir. Sağlıklı şekilde gün içerisinde bu özel ve doğal bitkiyi tüketmek mümkündür.

Şahtere otu nedir?

Mayıs ayından başlamak suretiyle ekim ayına kadar şahtere otunun yaprakları, kökleri ve çiçekleri ayrı şekilde toplanarak kurutulur. Ülkenin birçok farklı bölgesinde yetişen ve çok yıllık bitki olarak öne çıkan bir ottur. Yaprakları ise mavimsi yeşil ile beraber mor rengi ile oldukça güzel bir görüntü oluşturur. Bu yüzden özellikle dışarıda farklı bölgelerde hemen dikkat çeker.

Çayır kenarlarında ya da ormanlık alanlar ile beraber birçok farklı otluk alanda bu bitkiye rastlamak mümkün. Mavimsi yeşil yaprakları ile mor çiçekleri üzerinden hemen anlaşılır. Doğadan birebir olarak elde etmek suretiyle ayrıca aktarlardan da temin edilebilir. Özellikle çiçekleri ve kökleri ile beraber yaprakları üzerinden kurutulmuş şekilde aktarlardan hatıra olarak elde etmek mümkün. Böylece güvenli şekilde farklı kullanım yöntemleri üzerinden değerlendirilir. Ancak bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka doktor önerisi alınmalı ve izin ile beraber kullanılmalıdır.

Şahtere otunun faydaları nelerdir?

En çok merak edilen konular arasında şahtere otunun faydalarının ne olduğudur. Oldukça zengin bir mineral ve vitamin kaynağı olmasının yanı sıra, doğallığı ile beraber insan sağlığı için önemli getiriler sunmaktadır.

Safra salgısını artırır de ayrıca safra kesesinde oluşan sorunlara karşı tedavide değerlendirilir,

Belli başlı bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi vardır,

Damar sertliği tedavisinde değerlendirilir,

Vücudun terlemesine olanak tanıyarak toksinlerin atılmasına imkan verir,

Karaciğer sağlığını korumada oldukça önemli bir yere sahiptir,

Uygun dozlarda değerlendirildiği zaman mide ağrısı şikayetlerine iyi gelir,

Vücudun değişik noktaları ile yüz bölgesinde çıkan sivilceler için kullanılır,

Soğutulmuş şekilde çayı tonik olarak değerlendirilir,

Kepek önleyici bir etkisi vardır ve saçların daha canlı, parlak görünmesine imkan sunar,

Hemoroidin yani basur tedavisi için kullanılır,

Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü bir etki yaratır,

Kanı temizler,

Böbrekleri temizler,

Yatıştırıcı bir etki sağlar,

Böylesi geniş çaplı özellikleri ve faydaları sayesinde, şahtere otu ülkenin dört bir tarafında tüketilen en önemli doğal kaynaklar arasında yer alır. Üstelik bu gibi daha sağladığı birçok farklı şifa ile beraber değişik amaçlar doğrultusunda farklı yöntemler üzerinden kullanılmaya devam ediliyor.

Şahtere otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Yukarıda verilen maddelerin dışında şahtere otu daha birçok değişik fayda ile en önemli şifalı bitkiler içerisinde yer almaktadır. Özellikle egzama tedavisinde oldukça fazla değerlendirilir. Kekik ile beraber demlenmek suretiyle balla tatlandırılarak soğutulması üzerinden içilebilir. Böylece kısa süre içerisinde etkisi ortaya çıkar. Gözdeki çapaklanma ve benzeri sorunlara karşı ise, hazırlanan özel çayı eşliğinde pansuman yaparak değerlendirmek mümkün. Bu sayede üstelik gözlerin dinlenmesine ve ağrıların giderilmesinde de imkan tanımaktadır.

Böbrek tıkanıklığına karşı şahtere otu ile beraber ayrık otu demlenmek suretiyle bir arada kullanılabilir. Aynı şekilde bal karıştırılmak suretiyle belli bir süre soğutularak tüketilebilir. Bu şekilde farklı kullanım seçenekleri ile beraber vücut içerisindeki birçok farklı hastalığa, ağrılara ve fiziksel sorunlara karşı çözüm üretmek mümkün.

Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirecek antikor üretimi noktasında da önemlidir. Diğer taraftan antioksidan üretimini sağlar ve toksinlerin atılmasına karşı terleme imkanı verir. Böbrek ve kanı temizlemesi ile dolaşım sistemlerinin daha sağlıklı çalışmasına fırsat tanır. Aynı zamanda sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Bu etki sayesinde ruhsal açıdan daha olumlu ve pozitif açıdan hayata bakma şansı elde edilebilmektedir. Tabii birçok şifa sağlayan ve değerli bu şahtere otunun mutlaka dengeli şekilde tüketmek gerekmektedir. Ne çok fazla ne de çok az olmak suretiyle, gün içerisinde farklı yöntemler üzerinden kullanmak mümkün.