Sahte pasaport taşıyan Ronaldinho serbest kaldı

Ronaldinho ve ağabeyi Roberto Assis, Mart ayında Paraguay'a girerken sahte pasaport bulundurma suçundan tutuklanmıştı.

Cezaevinde bir ay geçiren ve 40'ıncı yaşına da demir parmaklıklar arasında giren Ronaldinho ile ağabeyi daha sonra Paraguay'da lüks bir otelde ev hapsine alınmıştı. Suçlarını kabul eden Ronaldinho ve ağabeyi pasaportların sahte olduğunu bilmediklerini, yerel bir sponsordan aldıklarını söylemişlerdi.

İki kardeş, savcılarla yaptıklar iddia pazarlığı sonucunda 200 bin dolar para cezası ödedikten sonra Brezilya'ya dönebilecek.

İkili, başkent Asuncion'un çevresindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede 32 gün gözaltında tutuldu. Daha sonra 1.6 milyon dolar kefaletle lüks Palmaroga Hotel'de ev hapsine geçti.



