Gregoire Akcelrod adındaki dolandırıcı tam zamanını açıklamadığı geçmiş yıllarda Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'yı yıllık yaklaşık 1 milyon dolar ücretle kandırdı. Anlaşma resmen imzalanmak üzereyken, dolandırıcı Fransızın foyası ortaya çıktı.

Sahte CV göndererek başladı...

İngiliz medyasına konuşan Akcelrod hikayesini Daily Mail'e anlattı. Dolandırıcı önce, kulübe önce sahte CV gönderdi, daha sonra, önceden hazırladığı ve sahte maç raporlarıyla dolu olan kişisel web sitesini kulüp yöneticilerine gösterdi. Paris Saint-Germain'in rezerv takımında oynadığını belirten dolandırıcı Norwich, Bournemouth ve Swindon'dan da deneme önerileri aldığını belirtti. Bu takımlardan gerçekten bu talepleri alan sahte futbolcu, böylece CSKA Sofya'nın da ilgisini çekmiş oldu.

"İki günlük denemeden sonra teknik direktör beni beğendi!"

Bulgar kulübünün, kendisinin PSG'de oynadığına inandığını belirten sahte futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"CSKA Sofya ile 2 günlük denemeye çıktım. Teknik direktör de beni beğendi. CSKA Sofya formasıyla fotoğraflarımı çektiler. Kontratı imzalarken de fotoğraf çekip bunları yayımladılar ancak bazı taraftarlar, PSG taraftarlarıyla iletişime geçmiş. Daha sonra da 'CSKA Sofya sahte futbolcuyla sözleşme imzaladı' diye haberler çıkmış. Beni yakan PSG taraftarları oldu"

Geçmiş yıllarda yaşanan bu olayın ardından sahte futbolcu durmadı ve Yunanistan, Kuveyt ve Kanada'da da futbol oynadı.



