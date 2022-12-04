Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvada Polonya ile Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. Al Thumama Stadı'nda oynanan ve Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği maçı 3-1 kazanan Didier Deschamps'ın öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı. Horozlar'a çeyrek finali getiren goller; 44. dakikada Olivier Giroud ile 74. ve 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. Polonya'nın tek sayısını ise 90+9. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti.

Yeni rekor Giroud'nun!

Giroud, Avustralya karşısında attığı 2 gol sonrası Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanına 51 golle ortak olmuştu. Giroud, bugün attığı golle 52’ye ulaşarak Thierry Henry’ye ait olan unvanın yeni sahibi oldu. Gol sonrası efsaneyi unutmayan Giroud, Thierry Henry’nin yaptığına benzer bir gol sevinci gerçekleştirdi. Didier Deschamps’ın sistemindeki en önemli isimlerden olan 36 yaşındaki golcü, daha önce 34 yaşında Dünya Kupası’nda gol atan Zinedine Zidane’ı geride bırakarak Dünya Kupası’nda gol atan en yaşlı Fransız oyuncu olmuştu.

Olivier Giroud, Polonya'ya attığı golle Thierry Henry'yi geçerek Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Giroud, 52 golle Fransa Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu olurken ikinci sırada 51 golü olan Thierry Henry, üçüncü sırada 42 golle Antoine Griezmann, dördüncü sırada 41 golle Michel Platini yer alıyor. 34 yaşındaki Karim Benzema’nın 37 golü bulunurken onuncu sıradaki 23 yaşındaki Kylian Mbappe’nin de 31 golü bulunuyor.

Çeyrek finalde rakip İngiltere

Karim Benzema, Kante ve Pogba gibi isimlerden sakatlık nedeniyle yararlanamayan, kupanın ilk maçında sol beki Lucas Hernandez'i de aynı sebepten kaybeden Horozlar, D Grubu'nda gol averajı sayesinde 2. Avustralya'nın önünde lider olarak bir üst tura çıktı. Son 16'da Polonya engelini aşan Avrupa devi, çeyrek final biletini cebine koydu. Horozlar, 10 Aralık'taki çeyrek finalde Senegal'i 3-0'la geçen İngiltere ile karşılaşacak.

Favorilerden Fransızların en büyük kozu elbette Kylian Mbappe. 23 yaşındaki süperstarın 2022 Dünya Kupası'nda 5 golü bulunuyor.

Lewandowski'li Polonya veda etti

3 maçta 1 kez ağları havalandıran Robert Lewandowski'li Polonya, C Grubu'nu averajı sayesinde Meksika'nın önünde ikinci bitirerek 1986'dan (Brezilya'ya 4-0 yenildiler.) sonra ilk kez Son 16'ya kaldı. Yıldızlar topluluğu Fransa'ya 3-1 kaybeden Polonya, 2022 Dünya Kupası defterini kapattı.

Maçtan dakikalar:

29' Hızlı gelişen Fransa atağında topla buluşan Griezmann, sağ kanattan koşu yapan Dembele'ye pasını aktardı. Yıldız oyuncunun arka direğe çevirdiği topa hareketlenen Giroud'nun yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

38' Polonya gole çok yaklaştı. Frankowski'nin sol kanattan içeri çevirdiği topa hareketlenen Zielinski, penaltı noktasına yakın bir mesafeden şutunu attı. Lloris'in son anda kurtardığı top, Kaminski'nin önünde kaldı. Genç yıldızın sağ çaprazdan attığı şutta Varane topu çizgiden çıkardı.

GOL | 44' Mbappe'nin ara pasında Polonya savunmasının arkasına sarkan Giroud, ceza sahasında topla buluştu. Sol çaprazdan uzak köşeye şutunu atan tecrübeli golcü, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Milli formayla 52. golünü atan Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

GOL | 74' Dembele'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mbappe, düzgün bir vuruş yaptı ve Szczesny'ni geçen top ağlarla buluştu.

GOL | 90+1' Thuram'ın pasını ceza sahasında kontrol eden Mbappe, sol çaprazdan uzak köşeye nefis bir şut gönderdi, Szczesny'nin uzanamadığı top ağlarla buluştu.

GOL | 90+9' Kamil Grosicki'nin sol kanattan çevirdiği top Dayot Upamecano'dan sekti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Jesus Valenzuela, penaltı noktasını gösterdi. Robert Lewandowski'nin kullandığı penaltıyı kurtaran Lloris'in ihlal yaptığı tespit edilince penaltı tekrarlandı. Topun başına bir kez daha gelen yıldız golcü, bu sefer topu ve Lloris'i ayrı köşelere göndererek skoru belirledi.

Maçı 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale yükselen taraf oldu.