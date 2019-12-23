Sahne Fırtına'nın

Rakiplerinin puan kaybettiği geçen hafta fırsatı değerlendiremeyen Trabzonspor bu kez kararlı. Fırtına, Galatasaray’ın kaybettiği, lider Sivas’ın da iki puan bıraktığı haftada bu akşam Konya engelini galibiyetle aşmayı hedefliyor.

23 Aralık 2019, Pazartesi 06:01
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Sahne Fırtına'nın

Her geçen gün şampiyonluk yarışında heyecan artarken, geçtiğimiz hafta Süper Lig’in devleri beklenmedik kayıplar yaşamış, Trabzonspor’a altın tepside bir fırsat sunmuştu. Beşiktaş, Yeni Malatya’ya 2-0, Fenerbahçe de lider Sivas’a 3-1 kaybederken, Başakşehir, Konya ile 1-1, Galatasaray da Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Denizli ile kozlarını paylaşan Fırtına ise fırsatı değerlendirememiş ve Horozlar’a 2-1 mağlup olmuştu. Hata yapmamakta kararlı Benzer bir fırsat yine Karadeniz devinin ayağına geldi. Bu kez Galatasaray, Göztepe’ye 2-1 yenildi, Sivas, Gençlerbirliği deplasmanında 2 puan bıraktı. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise birbiriyle oynadı.

Hata yapmamakta kararlı olan Trabzonspor bu akşam Konya ile kozlarını paylaşacak. 20.00’de başlayacak mücadele Beinsports 1’den naklen yayınlanacak. Bordo-Mavili ekip, böylesine kritik bir haftada galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Bu istatistiğe dikkat!

Bordo-Mavililer, ligde Konyaspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Fırtına, bu maçlarda yenilgi yüzü görmezken 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

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