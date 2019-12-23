Her geçen gün şampiyonluk yarışında heyecan artarken, geçtiğimiz hafta Süper Lig’in devleri beklenmedik kayıplar yaşamış, Trabzonspor’a altın tepside bir fırsat sunmuştu. Beşiktaş, Yeni Malatya’ya 2-0, Fenerbahçe de lider Sivas’a 3-1 kaybederken, Başakşehir, Konya ile 1-1, Galatasaray da Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Denizli ile kozlarını paylaşan Fırtına ise fırsatı değerlendirememiş ve Horozlar’a 2-1 mağlup olmuştu. Hata yapmamakta kararlı Benzer bir fırsat yine Karadeniz devinin ayağına geldi. Bu kez Galatasaray, Göztepe’ye 2-1 yenildi, Sivas, Gençlerbirliği deplasmanında 2 puan bıraktı. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise birbiriyle oynadı.

Hata yapmamakta kararlı olan Trabzonspor bu akşam Konya ile kozlarını paylaşacak. 20.00’de başlayacak mücadele Beinsports 1’den naklen yayınlanacak. Bordo-Mavili ekip, böylesine kritik bir haftada galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Bu istatistiğe dikkat!

Bordo-Mavililer, ligde Konyaspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Fırtına, bu maçlarda yenilgi yüzü görmezken 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.