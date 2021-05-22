Şahinbey’den çifte zafer

Türkiye’yi Süper Lig’in son şampiyonu Şahinbey Belediyespor'un temsil ettiği Devler Ligi'nde temsilcimiz müthiş bir giriş yaptı. Temsilcimiz sabah seansında Polonya ekibi Legia Varşova'yla karşılaştığı maçı 4-1 kazandı. Günün kapanış maçında ise İtalya'nın Vicenza Calcio takımıyla karşılaşan Şahinbey Belediyespor, 50 dakikalık sürede rakip fileleri tam 7 kez havalandırdı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Şahinbey günü, çifte zaferle kapattı. İki günün sonunda grupta ilk 4 sırayı alan kulüpler yarı finale çıkacak.



