Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TFF 3. Lig 1. Grup’un 16. haftasında oynanan Elazığspor - Bursa Yıldırımspor maçını taraftarlarla birlikte tribünde izledi. Elazığspor'un mağlup olduğu maçta taraftarlara seslenen Şerifoğulları, transfer tahtasını açacaklarını söyledi.

Taraftarlara seslenen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu takımın sahibi benim. Bu takımın sahibi sizlersiniz. Biz gece gündüz bu takımın tahtasını açmak için çalışıyoruz. Bu takımın her şeyi için biz gövdemizi ortaya koymuşuz. Rahat olun. Biz uğraşıyoruz, inşallah transfer tahtasını da açacağız ” diye konuştu.

İHA