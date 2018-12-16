TSSF tarafından Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen ve 23 kulüpten 180 sporcunun mücadele ettiği Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası sona erdi.

Ödül töreni öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan TSSF Başkanı Şahin Özen, gençlerde paletli yüzmede Avrupa çapında sporculara sahip olduklarını belirterek, "Alınan dereceler bize büyüklerde de inanıyoruz ki 2019’da madalya alacak sporcularımızın olduğunu gösteriyor. Hedefimiz Avrupa’da başarı elde eden sporcuları sistem üzerinde uzun süre tutabilmek ve spor yaptırabilmek." dedi.

Sporculardan umutlu olduğunu anlatan Özen, "Su altında hedef Türkiye’nin dünyadaki başarısını artırmak. Antrenörlerimiz ve sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz. Temmuz ve haziranda yapılacak yarışlarda inanıyoruz ki ülkemizi madalyalarla sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalya verildi.