Şahin Çatma: Kızlarımız her şeyi çok güzel yaptılar. Zoru başardılar

2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nın başantrenörü Şahin Çatma, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile şampiyonluğumuzun birleşmesi ayrı bir gurur kaynağı oldu." dedi.

Ay-yıldızlı takım, Bosna Hersek’in Zenica kentinde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde Türkiye’ye büyük bir mutluluk yaşattı.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’nın başantrenörü Şahin Çatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada şampiyonluğa ulaşarak çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Bu, hepimizin başarısı. Alt yaş jenerasyonlarında ilk 4’e kalıyorduk ancak finale çıkamıyorduk. Bu kez bunu kırdık. Kızlarımız zoru başardı. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde Avrupa şampiyonluğunu elde etmelerinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Çatma, "Çok anlamlı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile şampiyonluğumuzun birleşmesi ayrı bir gurur kaynağı oldu. Aynı günde iki bayramı birden yaşamamız haklı bir gurur kaynağı. Kızlarımız her şeyi çok güzel yaptılar. Zoru başardılar. İnşallah bu şampiyonlukların devam edecek. Bunun hayaliyle yaşamayacağız. Gelecek sene dünya şampiyonasında daha iyi bir çizgiye geleceğiz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası’na çok iyi hazırlandıkları ve sonunda bunun karşılığını aldıklarını aktaran Şahin Çatma, "Milli takımlarımızın turnuvalardaki sıralamalarda ilk 3 içinde yer alması her zaman büyük başarı. Ancak biz kazanmak istiyorduk. Kızlarımız hikaye yazmak istiyorlardı. 5 Temmuz’da hazırlıklara başlamıştık. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile hikayeyi sonlandırdılar. Esas başrol oyuncuları onlar. Çok güzel bir sonuç. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

"Esas hedefimiz A Milli Takım’a oyuncu çıkarabilmek"

Voleybolda tüm yaş kategorilerinde çok iyi bir jenerasyona sahip olduklarını dile getiren Şahin Çatma, şunları söyledi:

"Esas hedefimiz A Milli Takım’a oyuncu çıkarabilmek. Tabii bunu şampiyonlukla taçlandırdınca farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Kamp sürecinde A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti ile 2 defa görüştük. Antrenmanlara katıldı. Oyuncularla ilgili istişare yaptık. 3-4 oyuncuyu çok beğendi. Onun da mutlaka bazı planları var. İlerleyen yıllarda bu takımdan A Milli Takım’a mutlaka gidecek oyuncular var."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a ve yönetim kurulu üyelerine sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür eden deneyimli başantrenör, "Onlara daha fazla şampiyonluklar kazandıracağız. Bu başarı hepimizin. Kulüplerin bize vermiş olduğu destek de çok önemli. Kulüplerin oyunculara verdiği eğitim milli takıma yansıyor. Bu, tüm Türkiye’nin başarısı. Kafile Başkanı Bahar Mert Üçoklar’a, takım menajeri Ecem Türker’e, teknik ekibime ve tüm oyunculara çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli voleybolcu Gülce Güçtekin: "Herkes gücümüzü gösterdik"

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı oyuncularından Gülce Güçtekin, Avrupa şampiyonluğuna ulaştıkları için çok gururlu olduğunu dile getirdi.

Gülce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Hayalimiz şampiyon olmaktı. Çok inandık. Herkese güveniyordum. Kenetlenmiştik. Final maçına çıkmadan önce ’Bugün 30 Ağustos. Bu maçı almalıyız ve ülkemize zaferle dönmeliyiz.’ diyorduk. Öyle de oldu. Herkes çok mutlu, sevinçli ve gururlu. Çok önemli bir işi başardık. ’En İyi Libero’ ödülüne layık görüldüğüm için çok mutluyum. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim. Bana emek veren antrenörlerime teşekkür ederim. Onlar olmasa ben bu ödülü alamazdım." diye konuştu.

Sırbistan ile zor bir final maçı oynadıklarını belirten 18 yaşındaki voleybolcu, "Maça çok iyi başladık. Geri düştük ama asla pes etmedik. Sakinliğimiz korumaya çalıştık. Karşı takıma psikolojik baskı yaptık. Son seti çok büyük farkla alarak şampiyonluğa ulaştık. Herkese gücümüzü gösterdik." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2019 Avrupa Şampiyonası’nda finalde Sırbistan’a yenildiğini hatırlatan Gülce Güçtekin, bir yıl sonra rövanşı aldıklarını aktararak, "Maç öncesi bunun konuşması oldu. A Milli Takım bizim çok önemli. Sırbistan’ı yenmemiz çok önemliydi. Maçta önce kızlarla bir araya geldik. ’Bu maçı alıyoruz ve hem A Milli Takım’ı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı beraber kutluyoruz’ dedik. Bunu başardık." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe’de sürekli forma giyen oyuncu olmak istiyorum"

Gülce Güçtekin, bu sezon Fenerbahçe’de A Takım’a yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe’nin A takımında sürekli forma giyen bir oyuncu olmak istiyorum. Kadroya alındım. Çok heyecanlıyım. Üst düzey voleybolcularla oynayacağım. Eda abla (Eda Erdem Dündar) ve Naz abla (Naz Aydemir Akyol) çok önemli oyuncular. Bana çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum."

En büyük hayalinin A Milli Takım ile olimpiyatlarda forma giymek olduğunu vurgulayan Gülce Güçtekin, milli voleybolcular Simge Aköz ve Melis Gürkaynak’ı örnek aldığını sözlerine ekledi.