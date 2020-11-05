UNDP Türkiye Temsilciliği tarafından 'Sudaki Yaşam Savunucusu' ilan edilen Şahika Ercümen Türkiye’de hem dünyada farkındalık oluşturmak için dalış gerçekleştireceğini anlatarak, şöyle konuştu: "Çünkü benim son yıllarda en çok karşılaştığım şey, suyun altındaki atıklar ve çöpler. Onun için ben bu konulara çok çok önem veriyorum. Bazen sesiniz suyun altında daha iyi çıkıyor. Halfeti çok özel bir yer. Burada suyun altında kalan, yaşanılan bir tarih var. Bunlara sahip olmak çok önemli. Benim için özel bir dalış. Çünkü birçok insan mavi sularda dalmıştır ama böyle tarihe dalmak bence çok daha özel ve anlamlı".