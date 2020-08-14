Şahika Ercümen: “Suyun altında yalnız kalıyorum”

Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan çevre dostu su şişesini üreten Hayat Su’nun sürdürülebilir bir dünya için 2025 taahhütlerini açıkladığı lansmanda UNDP Türkiye tarafından “Sudaki yaşam savunucusu” seçilen rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen ile Sıfır Atık Sıfır Açlık programı destekçisi ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, İstanbul Boğazı’nda bir dalış gerçekleştirdi.

Şahika Ercümen, “Suları korumak benim boynumun borcu, ben her dalışımı suya duyduğum minnettarlıkla yapıyorum. Su, beni yaşama döndürdü ben de suyla ilgili yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugünkü dalışta yine birçok atıkla karşılaştık bunu biraz çevreme ve Dilara’ya da gösterebilmek istedim. Çünkü suyun altında biraz yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyabiliyorum. Bugün de suyun altında cam şişeler çakmak ve pek çok kişisel atığa maruz kaldık ve onları toplayıp çıkartmaya çalıştık. Ama her şeyden önce herkesin bu konuyu içselleştirip sorumluluk haline getirmesi ve artık denizlere atık atmaması gerekiyor” dedi.