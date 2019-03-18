Şahika Ercümen: İlk olmak her zaman zor ve gurur verici

Şahika Ercümen, Antarktika’daki çalışmalar, rekor denemeleri, hedefleri ve geleceğe yönelik planları konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salda Gölü’nde kırdığı rekor sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tebrik edildiğini belirten Şahika, bu görüşmelerde Bakan Varank tarafından Antarktika’daki bilim ekibine davet edildiğini anımsattı.

Teklifi aldığında çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını dile getiren milli dalgıç, şöyle konuştu:

"Çünkü kendim gitmek istesem, dünyanın en zor şeyi. Hatta gidip gelmemiz bile günler sürdü. Orada ne yapabilirim diye düşündüm. Çok fazla canlı var. Balinalarla, foklarla dalışlar yaparız. Buzullarda dalmak benim hayallerimden birisiydi. Bunları birisinin düşünüp bana iletmesi beni ayrıca onore etti. Bakanımızın o kadar işin arasında aklına gelmesi de beni şaşırttı. Bu konuyla ilgili benim hiçbir talebim olmadı. Doğrudan bakanımızın aklına geldi ve o talep etti. Ben de hiç düşünmeden ’tamam’ dedim."

"Kendimi bu vatana borçlu hissediyorum"

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Salda Gölü’nde kırdığı rekorun 9. rekor olduğunu hatırlatarak, "Belki de insanlar rekor kırmama alıştı. Sonuçta milli bir sporcu olarak ülkemi temsil ediyorum. Temsil ederken astım hastası olarak ve su sayesinde yaşama dönmüş bir sporcu olarak kendimi bu vatana borçlu hissediyorum. Ben dünya rekoru kırarken, bunun yanında vatanıma hayırlı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Türk bayrağını dalgalandırmanın önemine dikkati çeken Şahika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antarktika’ya gidince fark beyazlık olması. Buzullar ve kar. Bunların önünde Türk bayrağını kaldırdığımda bir anda sahne değişiyor. O bembeyaz karın buzun üzerinde Türk bayrağını görmek öyle güzel bir fon ki sanki benim gözümde tablolaştı. Farklı bir hissiyattı. Bu kadar uzak bir yerde dünyadan, Türkiye’den kopuyorsunuz. Saat ve mesafe mefhumu yok. Beyazların üzerinde Türk bayrağını görmek benim için en gurur verici olaydı."

İlk olmak

Milli dalgıç, Antarktika’da tüpsüz dalan ilk kadın sporcu olduğunu anımsattı. İlk olmanın, zorluğu beraberinde getirdiğine dikkati çeken Şahika, "Bu ilkten sonra onun önü açılıyor ve daha normal gibi geliyor. Burada bir sürü yeni şeyler denedik. O yüzden burada en önemli şey ilk olmanın gururunu yaşamak. İlk olmak her zaman zor ve gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu bırakmak için erken bir dönem olduğuna vurgu yapan 34 yaşındaki Şahika Ercümen, "Belli hedef ve planlarım var. Hedef ve planlarım içinde şu an için bırakmak yok. Hala aktif sporculuğum devam ediyor. Antarktika’daki bilim çalışmaları gibi organizasyonların ortaya çıkması güzel bir şey ama bu sporculuğumdan hiçbir şey götürmüyor." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin 40 yaşında olduğunu, kendisinin ise dünyadaki en genç sporcular arasında bulunduğunu belirten Şahika, şunları kaydetti:

"Bizim spor daha geç yaşlarda yapılan bir spor. 15 yaşında bir kız bu metrelere dalamıyor. Planlar içinde yeni kız çocuklarını yetiştirmek var. Özellikle kız çocuklarını yüzmeye başlatmayı önemsiyorum. Herkes gidip 100 metreye dalmasın ama herkes yüzme bilsin. Kendini suda kurtarsın istiyorum. Su altı ile ilgili bir kitap yazdım. Önümüzdeki aylarda da onun çıkmasını bekliyorum. Yeni bir rekor denemesi olacak ama planlamayı oluşturmadık. Rekoru 1 metre artırmak antrenman olarak güzel. Daha sıra dışı ne yapabilirim onu düşünüyorum. Salda Gölü gibi. Burayı tanıtmak benim için onurdu. Açıkçası daha sıra dışı projelerin peşindeyim."