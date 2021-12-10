Şahika Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum

Serbest dalış dünya rekortmeni ve Milli dalışçı Şahika Ercümen, Akdeniz’deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğinin ele alındığı Antalya’da düzenlenen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22’nci Taraflar Konferansı (COP 22), üçüncü gününde konuşmacılar arasında yer aldı. En son Antalya’nın Kaş ilçesinde paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede dalarak yeni bir dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, Akdeniz’deki kirliliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ercümen, özellikle balinalar, köpek balıkları ile yüzmenin, penguenler, caretta carettalarla dalışlar yapmanın çok özel, nefes kesici olduğunu belirterek, "Fakat son yıllarda denizde balıklardan, deniz canlılarından çok plastiklerle yüzüyorum" dedi.