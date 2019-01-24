Şahika Ercümen, Antarktika için hazırlanıyor

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye’nin Antarktika’ya bilim üssü kurmasının çok önemli olduğunu belirterek, proje kapsamında ‘Beyaz Kıta’da dalış gerçekleştireceğini ve Türk bayrağını gururla dalgalandırmak istediğini söyledi.

29 Ocak’ta başlayacak Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında gideceği Antarktika’da dalış gerçekleştirecek milli sporcu, hazırlıklarını sürdürüyor.

En son Salda Gölü’nde dünya rekoru kıran ve bir hafta içinde Antarktika’ya gideceklerini anlatan 34 yaşındaki milli sporcu, “Beyaz Kıta’da şartlar çok zor. Antarktika’da şimdiye kadar dalış yapmış nadir sporculardan biri olacağım. Orada tüpsüz, nefesini tutarak dalış yapan ilk Türk kadını olacağım. Vücudun hipotermiye girmemesi için çok derine inmeden dalışlarımızı 20-30’ar dakika olarak planladık. Bu, seferin en zorlu kısmı, 30 gün boyunca dünyadan kopuk olacağız” diye konuştu.