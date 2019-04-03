Sahaya giren Manchester City taraftarı utancından polisliği bıraktı!

Manchester City'nin 16 Mart'ta Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldiği ve 3-2 kazandığı FA Kupası maçına sahaya giren taraftarlar damgasını vurmuştu. Söz konusu karşılaşmada taşkınlık yapan taraftarlara verilen cezalar ise belli oldu.

Sahaya giren taraftarlar arasında yer alan Ellis Bottomley (18), Joseph Eaton (32) ve Andrew Peckitt (53), 3 yıl statlara giriş cezasına çarptırılırken 88'inci dakikada Sergio Agüero'nun attığı galibiyet golüne sevinirken oyun alanına dahil olan 21 yaşındaki polis memuru Harry Eccles hakkında ise 18 aylık şartlı tahliye kararı verildi.

Eccles'in avukatı Lee Davies, kararın ardından yaptığı açıklamada City taraftarı olan müvekkilinin yaşadığı utançtan ötürü Kuzey Galler Polis Merkezi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler