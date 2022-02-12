Şahan Gökbakar'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a sert tepki
Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray'da yönetime tepkiler yükselirken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas'a sert tepki gösterdi.
Süper Lig 'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray 'da yönetime tepkiler yükselirken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas'a sert tepki gösterdi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1492561659411546127
Ünlü komedyen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hafta arası verdiği röportajda " taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim" diyen büyük başkan Burak Elmas, şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz? Madem taraftar haklı, gereğini yapın! Yoksa tarihe Galatasaray'ı küme düşüren başkan olarak geçeceksiniz!"
Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde: