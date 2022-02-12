Süper Lig 'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray 'da yönetime tepkiler yükselirken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas'a sert tepki gösterdi.





Ünlü komedyen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hafta arası verdiği röportajda " taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim" diyen büyük başkan Burak Elmas, şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz? Madem taraftar haklı, gereğini yapın! Yoksa tarihe Galatasaray'ı küme düşüren başkan olarak geçeceksiniz!"

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

İlgili Haberler Mostafa Mohamed: Bu durum düzelecek



