Süper Lig'de lider Trabzonspor 'un tam 29 puan gerisinde kalan ve 5 maçtır kazanamayan Galatasaray 'da kötü gidişat devam ederken, camiadan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Burak Elmas ve yönetimi için haftalardır 'istifa' sloganları atılırken, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de henüz 3 puanla tanışamaması İspanyol hocaya da eleştiri oklarının yönelmesine sebep oluyor.

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da 1-1 sona eren Alanyaspor karşılaşması sonrasında tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getirdi. Başarılı oyuncu, "Galatasaray bugün 2 puan daha kaybetti. Maçın ikinci yarısında kaleyi bulan şutu sıfır(0) olan bir Galatasaray izledik. Bu koskaca kulübü bu hale getiren başkan @burakelmas_tr ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor" dedi.

Gökbakar'ın söz konusu tweeti kısa sürede binlerci beğeni ve paylaşım aldı.

İşte o tweet: