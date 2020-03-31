Sevilen komedyen Şahan Gökbakar, online FIFA 20'de rakip tanımadı! Karşılaştığı 3 genci yenen ve görsellerini Instagram hesabında paylaşan Gökbakar, "her an karşınıza çıkabilir ve sizi de yenebilirim" mesajı verdi. İşte Şahan Gökbakar'ın paylaştığı FIFA 20 görsel ve metinleri...

"Evdeyken FIFA 2020 de online olarak bizim hevesli gencleri baya bi uzuyorum... Mesela bu kardesimizi demin 6lik ettim...Kimbilir bu YigitKaynak11 kimdir nerdedir bilinmez ama su an yıkılmış oldugu kesin..😂😂😂 Butun heyecanli delüganlu gencler, ansizin karsiniza cikabilirimm.. #dikkatşahançıkabilir 😂😂😂 #evdekal"

"😂😂 sıradaki kim ve nerede acaba... Barisky kardeşimizi 7 golle uğurladık... Barışcım, istersen Yiğitle buluşup dertlesin...ahahahhah... Ah be Bariş bilmeden gecmeyin başına..😂. #fifa2020"

"Atakaaaaaan zalım oynarım Atakaaaaaaan, 5lik oldun Atakaaaaan 😂😂😂 gençler hadi yeter bu gece.. unutmayin bir gece ansızın çıkabilirim karşınıza... #dikkatşahançıkabilir"