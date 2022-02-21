Sahada bilincini kaybeden Galatasaraylı Ozornwafor taburcu oldu

Galatasaray 'ın sezon başında Belçika 1. Lig A ekiplerinden Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, Union Saint-Gilloise maçında yaşadığı durum nedeniyle korkutmuştu. Sahada iki kez bilincini kaybeden Nijeryalı oyuncudan iyi haber geldi.

Sahada iki kez bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan Ozornwafor, gece saatlerinde taburcu edildi. Union Saint-Gilloise oyuncusu Dante Vanzeir'in yumruğu sonrası Ozornwafor'un burnunda bir kırık bulunmadığı ve beyin sarsıntısı geçirmediği belirtildi. Sahada iki kez bilincini kaybettiği ve şimdi durumunun iyiye doğru gittiği aktarıldı.

Pozisyon sonrası kırmızı kart gören Vanzeir, karşılaşma sonrası Charleroi'nın soyunma odasına gitti. Özürlerini ileten Vanzeir, kişisel olarak da özür dilemek için Ozornwafor'un numarasını aldı.