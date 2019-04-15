Sahabiyespor yarı finalde

Simge Elektronik Sahabiyespor Yıldız Erkek Voleybol takımı Nevşehir’de yapılan grup maçlarında rakiplerini tek tek geçerek adını yarı finale yazdırdı.

15 Nisan 2019, Pazartesi 11:33
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Sahabiyespor yarı finalde

Simge Elektronik Sahabiyespor Yıldız Erkek Voleybol takımı Nevşehir’de yapılan grup maçlarında rakiplerini tek tek geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Nevşehir’de yapılan grup müsabakalarında rakipleri Aksaray’ı 3-0, Nevşehir’i 3-0 ve Karaman 3-1 ile geçen Simge Elektronik Sahabiyespor Erkek Voleybol takımı yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

16-19 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan yarı final maçları öncesi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Simge Elektronik Sahabiyespor, yarı final müsabakalarından umutlu.

İHA

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