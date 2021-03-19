Saha Komiserleri’nden TSYD Bursa’ya ziyaret

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Olağan kongrede güven tazeleyen Türkiye Saha Komiserleri Derneği Bursa Şube Başkanı Ercan Ütücü ile yönetimi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ercan Ütücü, Genel Sekreter Kazım Akçay'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Savaşeri ve Metin Gürbüzel hazır bulundu. Saha Komiserleri’nin yeni dönemde gerçekleştireceği projelere ilişkin bilgi veren Ercan Ütücü, yeni tip Koronavirüs'ün futbol dünyasını da derinden etkilediğine değindi.

FUTBOL DEĞİL TÜM SPORLAR

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Sadece futbol özelinde değil Bursa'daki tüm sporlarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktarma noktasında üyelerinin son derece faal olduğunu vurgulayan Ekmekçi, yeni dönemde de saha komiserleri ile iş birliği gerçekleştirecekleri ortak paydada buluşacaklarını açıkladı.

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