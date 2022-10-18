Saha dışı skandallardan zirveye: Karim Benzema...

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü tüm futbolseverlerin beklediği gibi Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

Ödül sonrası Benzama'nın kariyerinde yaşadığı skandallar tekrar gündem olurken Fransız yıldızın tekrar ayağa kalkıp bu yükselişi Ballon D'or ile taçlandırması büyük alkış aldı.





ŞANTAJ SUÇLAMASI VE GÖZALTI

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti.

Karim Benzema ise 2015 yılının Ekim ayında milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı.

Söz konusu davada özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Mathieu Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro para istendiği ortaya çıkmıştı.

MAHKEMEDEN ERTELEMELİ HAPİS VE PARA CEZASI

Benzema, Fransız futbolunu sarsan şantaj davasında suç ortaklığı nedeniyle mahkemede yer almıştı. Versailles mahkemesi, Benzema'yı bir yıl ertelenmiş hapis cezasına ve 75.000 Euro (80.000 dolar) para cezasına çarptırarak, onu 2015 yılında Fransa'dan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj girişiminde bulunmakla suçladı.

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TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

Kararın ardından Fransız yıldız temyiz başvurusunda bulunmuştu ancak sonrasında Benzema'nın avukatı, temyiz başvurusunun geri çekildiğini açıkladı.

MİLLİ KARİYERİ 5 YIL AKSADI

Bu skandal, Benzema'nın uluslararası kariyerini beş yıldan fazla bir süre askıya aldı. 2015 yılında yaşanan skandal şantaj iddialarının ardından uzaklaştırılan Benzema, Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda yer almadı.

AFFEDİLDİ

Konuyla ilgili pişmanlığı sonrasında Fransız yıldız affedildi. EURO 2020'de takımın patronu Didier Deschamps yıldız golcüyü tekrardan takıma davet etti.

RONALDO SONRASI BENZEMA PARLADI

Real Madrid'de geçirdiği 9 sezon boyunca attığı 450 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu Ronaldo'nun 2018'de ayrılışı sonrası sivrilen isim Benzema oldu.

Sahada takımın liderliğini üstlenen Fransız yıldız, Ronaldo'nun eksikliğini hissetirmedi. Büyük bir yıldızın ayrılışına rağmen Real Madrid şampiyonluklara ve kupalara ara vermedi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜST ÜSTE HAT-TRICKLER

Geçen sezon Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken kupayı getiren isim hiç şüphesiz Fransız yıldız Benzama oldu. Son 16 turunda PSG'ye karşısında 3 gol bulan Benzema Chelsea'ye karşı da hat-trick yaparak rekor kırmıştı. Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü oyuncu olmuştu.

(Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano) Benzema, Chelsea ile yapılan rövanş maçında yine ağları sarsan isim olurken İspanyol devi yarı finale yükseldi.

CITY'E KARŞI TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Yarı finalde Manchester City ile karşılaşan Real Madrid deplasmanda 4-3 kaybederken 2 golü Benzema kaydetti. Santiago Bernabeu'da oynanan rövanş mücadelesinde ise tarihi bir geri dönüşe sahne oldu.

Manchester City 89. dakikaya kadar 1-0 önde girmesine rağmen sahneye Rodrygo çıktı. 90. ve 90+1. dakilarda bulduğu gollerle maçı uzatmaya taşıdı. Uztamanın ilk devresinde penaltı noktasına gelen Benzema topu ağlara göndererek takımını finale taşıdı.

Finalde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Madrid şampiyonluğa ulaştı.





VALBUENA ÖDÜL İÇİN BENZEMA'YI DESTEKLEDİ

Mathieu Valbuena, Karim Benzema'yı 2022 Ballon d'Or'u kazanması için destekledi ve böylece, milli takımdan eski takım arkadaşına karşı kin beslemediğini de gösterdi.

Valbuena, RMC Sport'a verdiği demeçte, "Benzema'nın, Ballon d'Or'u hak etmediğini söylemek sahtekârlık olur. "Evet, hak ediyor. Sportif düzeyde objektif konuşabiliyorum ve bunu mutlu bir şekilde yapabilirim. Bu tür konuşmaları yapmak, benim için hiç sorun değil” dedi.

BENZEMA: ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM, ASLA VAZGEÇMEDİM

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Cristiano Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım.

Zidane ve Ronaldo benim için idol oldular. Ballon d'Or hayalimdi ve gerçek oldu. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.

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RAUL'U GEÇTİ

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer oldu. Çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaştı.

10 Ağustos 2022 tarihinde Eintracht Frankfurt'ta karşı oynadıkları 2022 UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid için 324. golünü attı ve kulübün efsanesi olan Raul'u geride bırakarak Real Madrid tarihinin en golcü 2. oyuncusu oldu

İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. 2007-2015 yılları arasında, Fransa milli takım formasıyla 77 maçta 25 gol attı. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başardı. (Skorer)