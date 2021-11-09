Saha avantajına 'Covid' engeli

Asya elemeleri B grubu 5. maçında 3 puan -4 averaj ile 5. sırada yer alan Çin, 6 puan 0 averaj ile 3. sırada yer alan Umman'ı ağırlayacak. 11 Kasım Perşembe günü saat 18:00'da başlayacak mücadele Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.

Rekabet analizinde daha önce 3 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Çin milli takımının 3-1 üstünlüğü bulunuyor. Oynanan maçlarda Çin 3 gol atarken Umman 1 golle karşılık verdi.

Eleme grubunda Çin milli takımı sadece 1 galibiyet alırken, rakibi Umman açılış maçında Japonya'ya karşı kazandığı 3 puanla, ilk üçe girme ve play-off'a çıkma aşamasında önemli bir avantaj elde etti.

Çin milli takımı Vietnam'ı 3-2 yendikleri maçtan sonra Suudi Arabistan'a 3-2 yenilmeleri hayal kırıklığı yaşatırken, Umman'da ise Avustralya'ya 3-1 yenildikleri maçtan sonra Vietnam'ı 3-1 mağlup ettiler. İki ekibin inişli-çıkışlı performanslar mücadelenin gollü geçmesine neden olabilir.