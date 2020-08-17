Sağlıklı ve güzel bir burnun faydaları

Burundaki şekil bozuklukları yüzünüzün uyumluluğunu bozarak dış görünümünüzü etkiler, burun tıkanıklığına neden olarak da sağlığınızı etkiler. Tüm bunların sonucu olarak da psikolojinizi ve insan ilişkilerindeki özgüveninizi etkileyebilir. Burun ameliyatları bütün bu sorunlara çözüm bulmak için

Estetik burun ameliyatıyla burun kemerliyse bu kemeri alabiliyor, burun ucu düşüklüğü varsa burun ucunu kaldırabiliyor, burun ucu çok kalkıksa normal konuma getirebiliyor, burun kökü gerideyse burun köküyle alın arasındaki bölge doldurularak normalden kısa görünen burnu uzatabiliyor ve gözlerin birbirinden ayrık görümünü düzeltebiliyoruz. Burunla üst dudak arasındaki mesafe uzunsa kısaltabiliyor, kısaysa uzatabiliyoruz. Eğri burunları düzeltebiliyoruz. Burun delikleri ve kanatlarını küçültebiliyoruz. Burun ucu top gibi ve kalın görünümlüyse inceltebiliyor ya da fazla darsa genişletebiliyoruz.

Şekil bozuklukları sağlığı olumsuz yönde etkiler

Yapı olarak kötü olan burnun fonksiyonları da kötüdür. Yani burnu eğik veya çarpık olan veya yan duvarları içe çökük olan, iç kemiğinde eğrilik olan bir hasta rahat nefes alamaz ve sürekli burun tıkanıklığı yaşar. Böyle burnun hem içi hem dışı aynı anda düzeltilmediği zaman ne fonksiyonda iyileşme olur ne de estetik görünümde.

Sırtı çok oyulmuş, aşırı kalkık, aşırı küçültülmüş, aşırı kaldırılmış, gözlerin birbirinden ayrı durmasına sebep olan ve ameliyatlı olduğu ilk bakışta belli olan burunlar günümüz estetik anlayışıyla uyuşmamaktadır.

Günümüzdeki burun ameliyatları dikkati buruna değil kişinin gözlerine çeken, ameliyat olduğu belli olmayan (doğal) ve fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilen, uzun yıllar boyunca yaşlanma etkilerine karşı dayanıklı çökme ve eğrilme olmayan estetik ameliyatları başarılı buluyor. Estetik burun ameliyatı için başvuran hastaların hemen hepsinin doğal, göze çarpmayan ve dikkat çekmeyen burun istemeleri bizi de mutlu ediyor.