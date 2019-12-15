Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri

1- Çikolata ve şeker alışkanlıklarına son verilmeli: Çocuklar tarafından ne kadar sıklıkla istense de şeker ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmak bir dizi sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Çocukların tatlı ihtiyaçları ev yapımı sütlü tatlılarla karşılanabilir. Aynı zamanda hurma meyvesi son derece tatlı olmasına rağmen neredeyse sıfır oranında şeker içerdiği için bol miktarda tüketilebilir. Karamel ve vanilya gibi karbonhidrat seviyesi yüksek çikolatalar yerine bitter tercih edilmelidir.

2- Çay ve kahve alışkanlığı asgari düzeyde tutulmalı: Kahvaltılarda çocuklar çay yerine taze sıkılmış meyve suları ya da ayran içmelidir. Özellikle çayın etkin maddesi olan tein henüz büyüme çağında olan çocuklarda kansızlık riskini arttırmaktadır. Kahve yerine ise öğün aralarında ayran içilebilir.

3- Spor alışkanlığı kazandırılmalı: Çocuklara özel sağlıklı beslenme programı oluşturmak kadar spor ve egzersizler de son derece büyük bir öneme sahip. Futbol, basketbol gibi temas sporlarının yanı sıra düzenli aralıklarla spor salonuna giden çocuklar büyüme süreçlerini çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilir.

Yaşlılar İçin Sağlıklı Beslenme Kriterleri

Yaşlıların sağlıklı beslenmesi de en az çocuklarınki kadar önemlidir. Sağlık şikayetlerini en aza indirgemek, uzun ömürlü ve kaliteli yaşam standartlarına sahip olmak için sağlıklı beslenme önerileri dikkate alınmalıdır.

1- Az ve sık yemek: Yaşlıların organları ve sindirim sistemleri normal bir yetişkine göre çok daha yavaş çalışmaktadır. Bu nedenle üç ana öğün sayısı beşe, altıya çıkarılabilir. Az ve sık yeme alışkanlığı hazımsızlık problemlerini de büyük oranda azaltıyor. Sadece kahvaltı öğünlerinde çok tüketilmelidir. Akşam yemeklerinde ise az miktarda yenerek sindirim sorunlarının önüne geçilebilir.

2- Kuru yemiş ve meyve: Ara öğünlerde şerbetli tatlılar ve hamur işleri yerine kuru yemiş ve meyve ağırlıklı bir beslenme programı tercih edilmelidir. Ceviz, badem gibi magnezyum açısından oldukça zengin olan kuru yemişler tokluk hissi de veriyor. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde obezite ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı için ara öğünler ağır gıdalar yerine meyvelerle geçiştirilmelidir.

3- Kızartma yerine haşlama: Yaşlı bireyler kızartma yerine haşlama yemeklerini tercih etmelidir. Son derece sağlıksız bir pişirme yöntemi olan kızartma yaşlılarda damar sertliği şikayetlerinin çoğalmasına neden oluyor. Sindirimi son derece zor olduğu için midede kötü gazların oluşmasında da doğrudan etkilidir.

Sağlıklı Beslenme İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Organik beslenmeye özen gösterilmeli: Yapay tatlandırıcılar ve boyalar ile üretilen gıdalar uzun vadede birçok sağlık krizinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunların yerine herhangi bir hormon takviyesi olmadan, tamamen organik olarak yetiştirilen sebze ve bitki tüketimine ağırlık verilmeli.

2- Şeker yerine bal: Çay gibi içeceklere atılan şeker yerine bal tercih edilmelidir. Bal içerdiği birçok etkin madde ile birlikte hem tatlı ihtiyacını karşılamakta hem de protein - vitamin takviyesi yapmaktadır.

3- Fast - Food yerine ev yemekleri: Hamburger, kola ve patates kızartması gibi fast-food türleri yerine ev yemekleri tercih edilmelidir. Kırmızı et yerine beyaz et, yağlı yiyecekler yerine sebze yemekleri tüketilmelidir.