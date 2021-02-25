Sağlıkçılara izin çıkmadı

Fenerbahçe ile pazar günü Akyazı'da karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim karşılaşmaya sağlıkçıların alınması için harekete geçmişti. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşen Bordo-Mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlere 250 sağlıkçının alınması konusunda görüş birliğine vardı. Ardından da bu isteklerini TFF'ye bildirip beklemeye geçti.

Özdemir noktayı koydu

3 hafta önce Kadıköy'e oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk kez sağlıkçıların maça alınması uygulaması yapılmış, ancak belirlenen sayıdan daha fazla seyirci olduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı. Galatasaray Yönetimi 6222'den suç duyurusunda bulunmuştu. Gelişmeler sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Özdemir'in bu nedenle Trabzonspor'un talebine sıcak bakmadığı belirtildi.